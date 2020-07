Sad je i zvanično saopšteno, Milan ima novog trenera!

Ako i nije bilo jasno, sada jeste, Ralf Ragnik je novi trener Milana. On će početkom avgusta zameniti Stefana Piolija, a predsednik Gazidis je ovo saopštio Paolu Maldiniju, jer će Nemac obavljati i ulogu sportskog direktora.



Dakle, za Maldinija koji je legenda kluba i koji ima ugovor do 2022. nema mesta u sportskom sektoru s obzirom na razmenu vatre sa klubom, istupanje protiv promena i odlaska Bobana.



Zbog toga Maldini može da dobije mesto ambasadora, odnosno neku poziciju na kojoj neće imati nikakvu moć i njemu je to zvanično rečeno.



Zatražio je nekoliko dana da razmisli, ali čini se da nema puno opcija, ni manevarskog prostora, najverovatnije će napustiti klub jer ne želi da bude ikebana.



Sve prelazi u ruke Ragnika koji dovodi svoj tim ljudi, čak i lekare, a imaće trogodišnji ugovor i odrešene ruke.



Milan se bori za LE, ali je u ovom trenutku važnije koliki će budžet imati spekuliše se sa sumom od oko 100 miliona za pojačanja, mete su i naši Jović i Milenković.











Recimo i to da Ibrahimović odlazi, on je razmenio teške reči sa Gazidisom, napisao da je isti, ali da se Milan promenio što je bila jasna poruka. Za poluvreme u Rimu je pokazao da i dalje može da igra na vrhunskom nivou ali Ragnik ga i ne želi u svlačionici, a klub hoće da smanji troškove, dovede mlađe igrače i forsira fudbalere iz svoje škole.



Osim Ibre, i Kjaer će verovatno otići, njih dvojica su stigli zimus na insistiranje Bobana i Maldinija.



Milan sutra uveče, posle pobede nad Lacio dočekuje prvoplasirani Juventus.