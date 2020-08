Sad je i zvanično, Roma se izvukla!

Kako smo i najavili brzo je bilo gotovo. Roma je prešla od jednog Amerikanca ka drugom. Zvanično je potpisan ugovor tokom noći, 490 miliona, plus će Dan Fridkin dokapitalizovati klub sa još stotinak.



Prvi čovek "Vučice" biće Rajan, sin teksaškog milijardera, on će se baviti Rimljanima.



Bila je to prava novela, činilo se da je sve propalo kada je izbila pandemija, pojavio se i kuvajtski konzorcijum, ali problem je što je njima bilo potrebno vreme.



Palota je želeo da se što pre završi, na kraju je požurio, a i Fridkin je imao ideju da do polovine avgusta kupi klub kako bi imao vremena da deluje u prelaznom roku i pre svega zadrži ključne igrače, pre svih Zaniola.



Amerikanci se se dogovorili u prethodna dva dana iako ništa nije ukazivalo da bi moglo da se desi tako brzo.



Novi vlasnici svakako će olakšati život Romi koja je trpela velike gubitke, a Fridkin će osim namere da zadrži osnovu tima, pre svega probati da izgradi novi stadion...





Roma će večeras pokušati da se izbori za četvrtfinale Lige Evrope gde je već Inter, "Vučica" igra protiv Sevilje koja je trofej osvajala šest puta u ovom veku.