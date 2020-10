Sad ili nikad - On će biti novi trener Real Madrida?!

Zinedin Zidan je već na tankom ledu, a znajući Florentina Pereza, ove jeseni bi moglo da dođe do novog rastanka.Najteži posao na svetu je biti trener Real Madrida, tako kažu mnogi, naročito kada je Florentino Perez na predsedničkoj funkciji.Već smo pisali u dva navrata ranije danas o tome, da je Perez posle drugog vezanog poraza i to na domaćem terenu, posetio igrače u svlačionici, a to nikada nije bio dobar znak.U subotu Real gostuje Barseloni, potom ide u Menhengladbah i mnogi veruju da ako Zidan izgubi od Barse i ne pobedi Nemce, može polako da razmišlja o novom poslu.Sistemom eliminacije, i pored činjenice da se pominje Raul Gonzales, jedno ime je nekako "sad ili nikad". Naravno, u pitanju je Maurisio Poketino.Dva puta je Florentino Perez želeo da dovede Maurisija Poketina, prvi put kada je odlazio Zidan posle prvog mandata, i kasnije kada su mu propali eksperimenti sa Lopetegijem i Solarijem. U trenutku kada ga je Real zvao prvi put, Poketino je odlučio da obnovi ugovor sa Totenhemom i nakon toga krenuo je njegov sunovrat, u sezoni 2018/19.Argentianc je bez posla već godinu dana i deluje da je ovo idealan trenutak da preuzme klupu Real Madrida, za koju ni ne krije da je najviše sanja.