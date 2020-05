Sabotaža! Koji klubovi miniraju nastavak PL?

Englezi i dalje čekaju svoj projekat "Restart", zavisi od toga kada će vlada olakšati mere, neke su već olabavljene, ali ostaje da se vidi kako će klubovi trenirati, plus, članovi engleske elite imaju problem, smatraju da sedam nedelja nije dovoljno završe šampionat i FA kup.



Podsetimo, plan je da se prvenstvo završi do kraja jula, kako bi nakon toga počeli evrokupovi.



U ovom planu je da se odigraju dva vanredna kola, klubovima bi bilo potrebno tri nedelje da se spreme, posle individualnih treninga igrača.



Ali, nisu jedinstveni. Naime, kako se saznaje, poslednjih šest na tabeli, Vila, Votford, Vest Hem, Brajton, Norič i Bornmaut lobiraju za soluciju da se prvenstvo prekine, kako ne bi morali da se bore za opstanak i da se liga proširi za dva kluba. Dakle, da niko ne ispadne.



Ali, nemaju većinu, pogotovo jer klubovi iz velike šestorke ni u snu ne pristaju da liga bude veća naredne godine, plus oni žele da igraju, veliki novac je u pitanju.



Za projekat "Restart" potrebna je većina od 14 klubova koju za sada imaju, ali ona je tesna.











Neki klubovi koji se bune, poput Brajtona, ne pristaju da igraju na neutralnim terenima, iako ni domaći teren bez navijača nije neka prednost. Ipak, čini se da će pobunjenici morati da igraju, jer oko 100 000 ljudi zavisi od poslova za PL. Već zbog odsustva navijača, klubovi će trpeti ogromne gubitke, a ako izostane i novac od TV prava, to bi dovelo do kraha, ne samo elite, već se taj novac putem transfera preliva i u niže lige...