Saberi, oduzmi, pomnoži - Barsa je "sigurica", osim ako sve ne pokvari Srbin!

Fudbaleri Barselone danas od 16.00 dočekuju ekipu Eibara, a naš golman Marko Dmitrović protiv sebe će imati i Lionela Mesija i tradiciju!Naime, od kako se Eibar prvi put plasirao u elitni rang, 2014. godine, Baskijci imaju svih pet poraza na Kamp Nou. Ni to nije sve, Barselona je na pomenutih pet mečeva postigla ukupno 19 golova, a nijednom nije dala ispod tri!Barsa je od 2014. do danas, Eibar kao domaćin pobeđivala rezultatima - 3:0, 3:1, 4:2, 6:1, 3:0, od pomenutih, na poslednja dva branio je i Marko Dmitrović.I naš golman je sam u intervjuu za naš portal otkrio zašto je Eibar najidealniji protivnik Barselone na Kamp Nou, tako da, osim ukoliko baš on ne pruži neko čudo, Katalonci su apsolutni favoriti.