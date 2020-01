Sa Portugalcem stiže i novi trener, da li je ovo Pogbin kraj u Junajtedu?

Prethodnih dana pojavila se informacija da je Enrike Antero u pregovorima sa Mančester junajtedom, te da se generalnom direktoru Edu Vudvordu bliži kraj kada je posao na Old Trafordu.



Portugalac će biti zadužen za transfere, što bi moglo da odbije jednog od kandidata za užarenu klupu "crvenih đavola" Maurisija Poketina koji je u nekoliko navrata isticao da voli kada ima potpunu kontrolu nad transferima.



Zato sada španski Don Balon prenosi da bi mesto Olea Gunara Solskjera mogao da zauzuzme doskorašnji trener Barselone Ernesto Valverde.



To bi navodno mogao da znači i kraj za Pola Pogbu kojeg Valverde nije želeo ni na Nou Kampu, iako se Barsa u jednom trenutku bila veoma zagrejana za mogućnost da Francuz stigne u Španiju.











Eventualnom prodajom Pogbe, Junajted bi obezbedio sredstva za letnji prelazni rok novom treneru pošto se Solskjeru daju sve manje šanse da ostane na klupi engleskog velikana.



Ono što je najizvesnije jeste da "crveni đavoli" neće kupovati ove zime. Ali, na leto sledi veliko spremanje...