Sa njim nema mira, čim se završila utakmica, Nejmar natrljao nos klubu i treneru!

Nejmar je nezadovoljan.



Naime, on je kritikovao klub nakon poraza u prvom meču Lige šampiona u Dortmundu od Borusije.



Brazilac smatra da je klub pogrešio što nije smeo da ga pusti na teren jer je navodno rovit odnosno jer su ga čuvali za meč Lige šampiona.



Dao je zlatni gol u gostima, ko zna možda to odluči.



Ali, Nejmar nije propustio da natrlja nos klubu posle utakmice.



"To nije moj izbor, da sam se ja pitao, igrao bih, ali oni su bili uplašeni u klubu i to se odrazilo na tim, ali i na mene, nisam se slagao sa tom odlukom", bacio je Tuhelu rukavicu u lice odmah posle meča Brazilac.







Inače i pored svih povreda, odmora, Nejmar je sakupio 19 utakmica ove sezuone, dao je 16 golova i ima 10 asistencija što je sjajan prosek.



On je od leta dolazio u sukob prvo zbog neuspelog povratka u Barselonu, onda praznika u Riju, pa proslave rođendana dva dana pred prvenstveni meć.



U pariskim medijima citiraju izjave upućenih, poput Bišentea Lizarazua, legendarnog francuskog beka da se Leonardo, direktor Parižana pomirio sa sudbinom i da je Tuhelu naređeno da prihvati Nejmara takvog kakav jeste, odnosno da se van terena neće promeniti.



To jasno izaziva revolt ostatka svlačionice, pogotovo Mbapea koji smatra da je Nejmar iznad ostalih i zbog toga je nagovestio da će, ako ne dobije glavnu ulogu razmisliti o odlasku.



PSŽ igra za vikend u šampionatu u nedelju, dočekuju Bordo.