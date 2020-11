Sa Brestom je goleada zagarantovana, Sent Etjen prošao kao bos po trnju

Fudbalere Bresta reprezentativna pauza nije nimalo poremetila pa su posle ubedljive pobede nad Lilom potukli i Sent Etjent sa 4:1 u jedinom meču subotnjeg programa 11. kola Lige 1.



Svih pet golova viđeno je u prvom poluvremenu, a već u 38. minutu krajnji rezultat je bio aktivan.



Francuski napadač Frank Onora je već u sedmom minutu doveo domaće u vođstvo prelepim udarcem sa distance, a defanzivac Žan-Kevin Duverne je u 23. povisio na 2:0 nakon što je posle kornera bio najsnalažljiviji u skoku.



Mladi vezista Sent Etjena Mahdi Kamara je u bio najsnalažljivi na drugog stativi u 31. minutu prepoloviviši prednost domaćih.



Već u 33. razlika je ponovo bila u dva gola prednosti za Brest kada je Kardona sjajno "otvorio stopalo" posle centaršuta Onore.



Samo pet minuta kasnije je i Munije pogodio glavom za velikih 4:1 koji su do kraja meča ostali na snazi.



Brest se sa dve uzastopne pobede vinuo ka sredini tabele stigavši do 15. boda, dok se agonija Sent Etjena nastavila.