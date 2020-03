Ruski derbi - "Meso" protiv "Konja"!

U mnogim nekadašnjim zemljama iza gvozdene zavese, glavna fudbalska bitka vodila se između vojnog i policijskog kluba, pa su rivalstva Steaue i Dinama u Rumuniji, CSKA i Levskog, da ne nabrajamo dalje da se ne bismo sporili oko situacije u Jugoslaviji, pduvek davala posebnu dimenziju komunističkim zemljama.



Ali, tamo gde je bio epicentar, u Sovjetskom Savezu, policijski Dinamo, čak je i Putin jedno vreme bio u upravi (ali, on ne voli fudbal, uz to iz Sankt Petersburga je i navija za Zenit), miljenik KGB, nikada nije uspeo da se ugura u rivalstvo sa CSKA, odnosno „armijom“.



Nije da nisu pokušavali, zloglasni Staljinov šef tajne policije Lavrentije Berija je tvorca velikog Spartaka i oca sovjetskog fudbala Nikolaja Starostina poslao u Sibir kako bi rasformirao glavnog rivala i najveći sovjetski klub, ali kasnije je i sam bio žrtva čistke, naslednici u policiji nisu baš bili zainteresovani.

















Tako je „meso“ preživelo. U Rusiji će većina navijača Spartaka, daleko najuspešnijeg i najpopularnijeg tima u zemlji sebe nazvati „meso“, jednostavno nastali su kao sindikalni tim proizvođača mesa, odnosno sindikalna podružnica ljudi koji su radili u klanicama, ali su ih prigrlili kao svoje svi radnici.



Oni se ponose istorijom, delom je i falsifikujući jer naravno nisu bili opozicija vlasti, inače bi bili brutalno ugašeni, ali za razliku od CSKA gde se salutiralo kad oficir uđe u svlačionicu, toga u Spartaku nije bilo.



U svakom slučaju ovo je najveći derbi istoka Evrope, čak i ako Rusi više vole hokej od fudbala, lako je ispuniti „Lužnjiki“ kada igra „meso“ protiv„konja“.



Upravo tako se nazivaju navijači CSKA.







Zbog čega?













Ima nekoliko verzija, najbliža istini je ona da su se 1974. preselili na stadion „Pešano" blizu moskovskog aerodroma, gde su nekada bile štale sa konjima. Zanimljivo da nisu mogli da igraju pod reflektorima, svetla nisu bila stavljena, baš zbog mogućnosti da se piloti zabune prilikom sletanja. Neke druge priče vezuju se za način na koji je CSKA oduvek igrao, divlje, agresivno, brzo, pa taj njihov pristup kao životinja simbolizuje konj.



Da li se ljute?



Nikako, oni pred mečeve bacaju sa svoje tribine u nebo konje na naduvavanje, kao simbol svog nadimka. Kao i u drugim zemljama u SSSR koristili su se oprobanom taktikom, dobiješ poziv za vojsku, i jasno služiš je igrajući za CSKA. Nisu oni osvojili

puno titula, tu je bio moćni Dinamo iz Kijeva, a Spartak je zapravo bio najbolji ruski klub, ali svejedno, uvek je opstalo rivalstvo.



Zanimljivo i da je Dinamo u SSSR imao više titula od „Armije“, ali čak sedam su ih osvojili pre i posle rata dok je Berija i KGB bio u punoj snazi, odnosno dok ih je zanimao fudbal.



A kada je pao Berlinski zid?





Onda je Spartak u poslednjoj deceniji prošlog veka dominirao, osvojili su čak devet titula posle sloma komunizma, ali je CSKA žestoko uzvratio u ovom veku, dok se Zenit Gaspromovim parama nije umešao u „moskovske stvari“.



Mnogo je priča o nameštanjima i uticaju koji se premešta sa strane na stranu, ali Jevgenij Giner je svojim novcem napravio veliki CSKA u prošloj deceniji, mada su ga konstantno optuživali da namešta mečeve.















On je odgovarao da Spartak nikada ne treba shvatati ozbiljno jer jednostavno, oni nisu navikli da gube, a i paranoja je njihova istorijska odrednica. U svakom slučaju, CSKA je ostao glavni rival Zenitu, iako je imao dva puta manji budžet, recimo pre nekoliko godina, a u našem veku je Spartak osvojio samo dve titule, jednu u poslednjih 15 šampionata.



Koliko ova utakmica znači stanovnicima Moskve neka posvedoči činjenica, 7 od 10 najgledanijih mečeva u istoriji fudbala u Rusiji i ranije SSSR su upravo ovaj derbi. Vlast uvek zazire od Spartaka jer su oportunisti, kako ih zovu u političkim krugovima, čak i devedesetih, su Jeljcin i ekipa okretali glavu od njih, mogu da pokrenu mase. Ima još jedna stvar, Spartak je imao veliku krizu osamdesetih, ali što su bili gori, imali su više navijača, što je apsurd. Oni uvek insistiraju na čistoti, fudbalskoj, ali čak i etničkoj, Spartakov navijač preferira Ruse u timu. Kada je fer-plej u pitanju, postoji priča iz 1983.Bazulev defanzivac Spartaka nije želeo da ruši sa leđa Tarana, napadača Dnjepra, to je odlučilo titulu. Ne samo da Bazulev nije bio kritikovan, već mu je trener Beskov čestitao na poštenju.



„Da se to desi u CSKA, radni kamp bi čekao igrača“, reći će vam stariji navijači Spartaka.



Kako rekosmo, moguće je da malo romantizuju svoj značaj u otporu sovjetskom režimu, ali nekako sve najbolje i najgore je vezano za tim koji nosi ime po pobunjenom vođi robova iz Rima.















Naime, ako ste mislili da su Zenitovi navijači ksenofobični, odnosno rasisti, Spartakovo tvrdo huligansko jezgro je neuporedivo. Iako ekstremista ima među navijačima CSKA, rival je neprikosnoven.



Klub je na zvaničnom Tviter nalogu pustio sliku svojih par tamnoputih igrača i napisao „Vidite kako se čokolada topi na suncu“.



Sad, to jeste bilo nespretno, ali je došlo par nedelja nakon što je u Ligi šampiona z mlade, Mironov is Spartaka vređao na rasnoj osnovi Brustera iz Liverpula, a stadion Spartaka je zatvaran nekoliko puta zbog rasizma, često zvižde i svojim tamnoputim igračima.



U sredu ćemo gledati derbi četvrtfinala, Spartak je dobio „Armiju“ ove sezone u prvenstvu, ali su očajni u ligi, za njih je ova kup utakmica sve. Kup su osvojili poslednji put 2003. Od tada imaju još jedno izgubljeno finale i to je sve...



Čeka nas mnogo tenzija, grubosti, uvek je tako u ruskom derbiju koji počinje u 17:30, domaćin je Spartak na svojoj "Otkriti Areni".