Rusi imali 3:0, pa strahovali od Mađara

Fudbaleri Rusije pobedili su u gostima selekciju Mađarske rezultatom 3:2 (3:0) u drugom kolu Lige nacija.



Rusi su poveli već u 15. minutu, kada je Mirančuk iskoristio asistenciju Kuzjajeva za 1:0, da bi u 34. Ozdoev duplirao prednost gostiju.



Kada je u prvom minutu drugog poluvremena Fernandes iskoristio asistenciju Artema Dzjube, delovalo je da će ovo biti prava katastrofa Mađara.



Ipak, domaći su u nastavku zaigrali mnogo bolje, a živost je uneo rezervista Kalmar. On je u 62. minutu asistirao za Salai za 1:3, da bi samo osam minuta kasnije Nikolić smanjio prednost iz peterca - 2:3.



Mađari su do kraja pokušali da dođu do velikog boda, koji bi značio i našoj reprezentaciji, ali su Rusi uspeli da sačuvaju prednost i dođu do druge pobede.



Sada naša reprezentacija nema izbora, već da napadne Turke i pobedi ih u Beogradu.



U preostale dve utakmice od 18 časova, Finska je kao gost iznenadila Irsku i slavila rezultatom 1:0, baš kao i Slovenija koja je minimalcem savladala Moldaviju na svom terenu.