Runi pred debi - "Želim kao Džerard i Lampard!"

Bivši fudbalski reprezentativac Engleske i trenutni igrač Derbija Vejn Runi debitovaće u subotu na poziciji trenera istoimene ekipe.





Derbi je prethodno otpustio Holandjanina Filipa Kokua nakon što je klub došao do poslednjeg mesta u Čempionšipu i na poziciju privremenog trenera postavio Runija.



Prvu utakmicu Runi će imati u subotu protiv Bristol sitija, ali rekorder po broju golova za Mančester junajted i englesku reprezentaciju razmišlja dugoročno, podstaknut imenovanjem njegovih saigrača iz reprezentacije Franka Lamparda i Stivena Džerarda na trenerske pozicije u Čelsiju i Rendžersu.



"Potpuno sam jasno stavio do znanja da mi je ambicija da predjem u menadžment. Posebno sa momcima poput Stivena Džerarda, Frenka Lamparda i Skota Parkera, svi imaju dobre poslove i rade dobro", rekao je 35-godišnji Runi.



Derbi čeka završetak ponude za preuzimanje kluba od strane šeika Kalida bin Zajeda Al Nahjana, rodjaka vlasnika Mančester sitija.



U ekipu Derbija Runi je prešao u januaru ove godine u kojoj je zabeležio 28 nastupa i šest golova, dok je poslednju utakmicu za reprezentaciju Engleske odigrao u novembru 2018. godine.



"Znam da sam pri kraju svoje fudbalske karijere. Moraćemo da sačekamo i vidimo šta će se dešavati. Za sada imam umešane prste u obe svlačionice, kao igrač i kao trener gde pokušavam da pomognem u vodjenju tima, pa ćemo videti kuda će nas to odvesti", rekao je Runi



Runi je akutelni rekorder po broju golova u ekipi Mančester junajteda sa 183 postignuta gola, dok isti rekord drži i u reprezentaciji za koju je postigao 53 gola.