Runi nije sebičan, želi da ga Kejn nadmaši!

Runi je sa 253 gola najbolji strelac Junajteda, ispred Bobija Čarltona, dok je za reprezentaciju postigao 53 pogotka.





"Nisam prirodni strelac, nisam poput Garija Linekera ili Ruda Van Nisterloja. Držim te rekorde i na njih sam veoma ponosan, ali je ipak bilo boljih 'devetki' od mene", napisao je Runi u kolumni za list Sandej tajms (Sunday Times).



On je sa 16 godina debitovao za Everton, pre nego što je u velikom transferu otišao u Junajted.



Za Junajted je igrao 559 utakmica, dok za reprezentaciju Engleske ima 120 nastupa.



Vejn Runi ima teoriju zašto je rekorder po broju golova iako nije prirodni strelac.



"Vreme je u pitanju", ocenio je Runi i dodao da je za Junajted igrao 13, a za nacionalni tim 15 godina.



"Imao sam jednostavno vremena da oborim te rekorde. Gledajući unazad, trebalo je da postignem više", dodao je.

Istakao je da očekuje da će ga Hari Kejn nadmašiti u reprezentaciji.



"Mislim da mu neće biti potrebno mnogo vremena da sruši moj rekord. Biću ponosan kada se to desi. Nikada nisam bio sebičan i bilo bi sjajno za Englesku da Hari to postigne", naveo je Runi.



Kada je reč o Junajtedu, rekao je da je Bobi Čarlton čekao 50 godina da ga neko nadmaši i da se nada da on neće morati toliko.



"Rekord u Junajtedu bi mogao da traje duže jer igrači ne ostaju u klubovima onoliko koliko su nekada", napisao je Vejn Runi.