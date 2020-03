Runi besan na Premijer ligu, ima i predlog kako završiti sezonu!

Fudbaler Derbi Kauntija Vejn Runi rekao je danas da su Fudbalski savez Engleske i ostali nadležni u toj zemlji fudbalere tretirali kao zamorčiće nakon izbijanja epidemije korona virusa.



Fudbal u Engleskoj suspendovan je najmanje do 3. aprila, a Premijer liga je navela da će uslovi u tom trenutku odrediti da li će se sezona nastaviti.



"Za igrače, osoblje i njihove porodice ovo je bila zabrinjavajuća nedelja, nedelja u kojoj smo svi osetili nedostatak liderstva. Svi drugi sportovi - tenis, Formula 1, ragbi, golf, fudbal u ostalim zemljama - bili su otkazani, a nama je rečeno da nastavimo. Mislim da su se mnogi fudbaleri pitali da li je sve zbog novca", rekao je Runi, preneo je Bi-Bi-Si.



"Zašto smo čekali do petka? Zašto je Mikel Arteta morao da se razboli da bi se uradila prava stvar? Nakon hitnog sastanka konačno je doneta prava odluka, ali smo se do tada odećali da nas tretiraju kao zamorčiće. Ako se bilo ko u mojoj porodici zarazi preko mene, jer sam morao da igram fudbal kad to nije bilo bezbedno, dobro bih razmislio da li ću ikad više igrati. Nikada to ne bih oprostio vlastima", istakao je Runi.



On je naveo i da niko ne bi imao problem da se igra i do septembra.



"To je naš posao, sve dok je bezbedno za nas i navijače... Ovu sezonu bismo završili kasnije, naredne dve bi počinjali na zimu što se taman uklapa sa Svetskim prvenstvom u Kataru tako da bismo ovu situaciju mogli zapravo da iskoristimo kao priliku za privikavanje na tu situaciju", rekao je Runi.