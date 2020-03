Rugani otkrio kako se oseća, a njegova devojka ima JAKU poruku!

Juventus je sinoć saopštio da su odbrambeni fudbaler Rugani, kao i svi oni koji su bili u kontaktu sa njim, stavljeni u izolaciju.



Kako se navodi, Rugani ne pokazuje simptome bolesti.



"Svi ste čitali vesti i zbog toga želim da umirim sve one koji brinu za mene. Dobro sam. Želim sve vas da podsetim da poštujete pravila, pošto virus ne pravi razliku. Učinimo to za nas same, za naše najmilije i sve oko nas", naveo je Rugani.



Rugani je prvi fudbaler Serije A koji je pozitivan na novi virus. Pored njega, oglasila se na društvenim mrežama komentarom i njegova devojka.







"Već je dobro. Pozitivan je, ali asimptomatičan. Nema simptoma. zbog toga se u celoj Italiji preporučuje svima da ostanu kod kuće! Jer u mnogim slučajevima se dešava da toga nismo ni svesni. Pomozimo jedni drugima i sve će proći", navela je devojka Danijelea Ruganija, Mihaela Persiko.









Takmičenje u Seriji A prekinuto je do 3. aprila u cilju sprečavanja širenja korona virusa.