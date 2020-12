Rosoneri ne daju vrh, zahvalite se Inzagiju! Roma treća, Napoli posustaje!

Milan je imao sjajan početak utakmice, start za poželeti protiv velikog rivala, a do prvog gola su stigli u 10. minutu. Tada je Čalhanoglu izveo korner, najviši u skoku je bio Ante Rebić koji



U 17. minutu penal za Milan,



Milan nije imao prilika do kraja poluvremena, igralo se na polovini ovog tima,



Trenutak magije Sergeja Milinković-Savića u 59. minutu, kružio je Lacio oko gola Milana sve dok srpski fudbaler nije poslao upotrebljivu loptu Imobileu, a

Milan je imao sjajnu šansu u 86. minutu kada je Rebić šutirao, ali je Rejna odlično odbranio i spasio Lacio gubitka bodova. Samo minut kasnije Rebić u još boljoj šansi, ali je poslao loptu pored gola.









I onda zaslužena pobeda Milana, gol Tea Ernandeza u nadoknadi vremena glavom za ogromnu radost svih na terenu koji su bili u crveno-crnim bojama.





Kritičar je Inzagi, izbacio je iz igre i Sergeja i Imobilea i pokušao da odbrani 2:2, skupo mu se vratilo.







Ekipa Rome je uspela da stigne do trećeg mesta večeras pošto je savladala Kaljari sa 3:1.



Poveli su golom Veretoa u 11. minutu, a taj rezultat je bio na snazi sve do 59. minuta kada su gosti uspeli da izjednače rezultat, učinio je to Žoao Pedro.



Ipak, domaći preko Džeka u 71. i Manćinija u 77. minutu uspevaju da stignu do veoma vredna tri boda u borbi za Ligu šampiona, pa ko zna, možda i titulu. Gosti su uspeli da smanje prednost domaćina preko Žoaa Pedra, ali je to bilo sve od njih za danas.



Napoli je razočarao svoje navijače na utakmici protiv Torina na svom terenu, bilo je 1:1, a prvi gol na ovom meču postigao je Ico u 56. minutu. Izjednačenje Napoliju donosi Insinje u 3. minutu nadoknade vremena.



Bolonja je gubila od Atalante 2:0 na svom terenu, Muriel je postigao dva gola za jedan minut, ali je domaćin nekako uspeo da se vrati u meč.



Šta je Siniša Mihajlović rekao na poluvremenu ostaće u svlačionici, uglavnom, vredelo je, Tomijasu i Paz su izjednačili rezultat.



Udineze je poražen od Beneventa na svom terenu 0:2, Kaprari i Leticija su bili strelci na ovom meču, dok je šok terapija smenom trenera urodila plodom kod Đenove koja je slavila protiv Specije u gostima. Destro i Krišito su postigli golove za goste, dok je Nzola pogodio za domaće.



Sampdorija je poražena na svom terenu od Sasuola, bilo je 2:3. Traore je doveo goste u prednost u 2. minutu, a Kvaljarela je izjednačio u 55. Ipak, Kaputo samo minut kasnije, pa Berardi u 58. minutu rešavaju pitanje pobednika. Domaći su preko Keite samo uspeli da smanje prednost gostiju.