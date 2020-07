Ronaldovi rekordi i velika žal zbog Sergejevog slobodnjaka - upišite Juventusu titulu!

Pobeda Juventusa koja može komotno da im garantuje titulu. Pao je Lacio, bilo je 2:1 (0:0).

Već u 11. minutu smo videli stativu, izgledalo je kao uigrana akcija, De Liht je gađao u glavu Aleksa Sandra koji pogađa okvir gola. Par minuta kasnije šansa za Lacio, Sergej Milinković-Savić odlaže loptu Kataldiju nakon što je odlično smirio loptu, a Kataldi šutira malo pored gola.Najbolju šansu u prvom poluvremenu imao je Ćiro Imobile, opalio je po lopti sa 20-ak metara, pogodio samo stativu.U drugom poluvremenu Lacio je stao, možda ih je sputao i VAR. Juventus je dominirao, bio nezaustavljiv, a sve je krenulo u 51. minutu kada je Danijele Orsato pokazao na belu tačku.Tada je Ronaldo opalio po lopti, Bastos koji je interesantan Crvenoj zvezdi je u padu zahvatio loptu rukom, izgledalo je da je van kaznenog prostora, ali je VAR pokazao pravu sliku.Naravno, Ronaldo siguran iako je Strakoša krenuo u pravu stranu - 1:0. Tri minuta kasnije potpuna dekoncentracija Luiza Felipea. Štoper Lacija je izgubio loptu iako je bio poslednji igrač odbrane, Dibala je uspeo da mu je ukrade, a potom u kontri da doda do Ronalda koji je imao lagan zadatak. Upravo je Kristijano Ronaldo mogao da dođe i do het-trika danas da je iskoristio još jedno dodavanje Dibale, ali je prečka zaustavila Portugalca.Imao je i Dibala fantastičan prijem i šut nakon čega je Strakoša odbranio, dok Lacio na drugoj strani jeste pretio, ali je bilo nedovoljno jako sve do Bonućijeve greške kada je Imobile uspeo da mu ukrade loptu i da izbori penal u 82. minutu utakmice. Upravo Imobile uspeva da pogodi i da se izjednači na vrhu liste strelaca sa Ronaldom.