Ronaldova ispovest 23 godine kasnije - njegova namera bio je potpuno drugi potpis!

Te sezone 1996/97, fudbalski svet, pa i Beograd, video je jednog do tada neviđenog majstora fudbala. Brazilac Ronaldo je te sezone činio čuda u dresu Barselone, ali je napustio Kamp Nou posle samo godinu dana, i pored neverovatnih brojki od 47 golov na 49 utakmice u svim takmičenjima, te osvojena tri trofeja - Kup kralja, Superkup Španije i Kup pobednika kupova.



Ronaldo je dao intervju u kom je otkrio da njegova namera uopšte nije bila da napusti Barselonu, ali da tadašnja uprava nije cenila njegovu vrednost. Tačnije, prekršali su ranije postignut dogovor o novom ugovoru!



"Na kraju te sezone, 1997. godine, potpisao sam novi ugovor sa Barselonom i potom otišao na reprezentativno okupljanje. Pet dana kasnije, pozvali su me iz kluba i rekli mi da ipak ne mogu da nastavim da igram po uslovima novog ugovora. Moja želja bila je da ostanem. Ako me klub nije poštovao i nije bio svestan koliko vredim, stvari nisu više u mojim rukama. Uopšte nisam razmišljao o ostanku, naprotiv, moja namera bila je da ostanem, ali nije bilo do mene", otkrio je Ronaldo.



Ronaldo je tog leta otišao u Inter za rekordni transfer, potom je postao i legenda Real Madrida i jedan od "Galaktikosa", osvojio je SP 2002, a ovaj intervju je dokaz da je Barselona napravila jednu od najvećih gluposti u svojoj istoriji.