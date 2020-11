Ronaldov tim vodio do finiša, Levante izjednačio iz penala

Valjadolid je u okviru 11. kola na svom terenu dočekao Levante, a pobednika nije bilo - 1:1.



Brazilac Ronaldo, koji je vlasnik Valjadolida, definitivno ne može da bude zadovoljan ni današnjim izdanjem svog tima imajući u vidu da nije zabeležena pobeda, a ni igra nije bila na visokom nivou.



Ipak, domaći su došli do prednosti preko Markosa Andrea u 57. minutu utakmice, a ta prednost je trajala sve do poslednjih deset minuta meča.



Gosti su stigli do izjednačenja iz kaznenog udarca preko Kampanje u 83. minutu.



Valjadolid je sada na 17. mestu sa 9 bodova iz 10 utakmica, a Levante ima bod manje.



Radoja nije igrao za goste.