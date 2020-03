Ronaldov karantin, pa on će se vratiti spremniji nego ikada?!

Nije očekivao pauzu, kao i svi, mora da bude u karantinu, vest o epidemiji ga je zatekla u poseti majci koja je doživela moždani udar.



Juventus je odlučio da Ronaldo ostane na Madeiri, imaju potpuno poverenje u njega, on je samoizolaciji, iako je kritični period prošao, naime, CR7 je delio sobu sa Ruganijem pred meč protiv Intera posle koga se ispostavilo da je defanzivac zaražen.



Prošle godine Kristijano je kupio vilu u Funšalu, velelepnu građevinu na obali Atlantika. Kako pišu mediji u Portugalu, on ima ogroman posed sa parkom, stazom za trčanje i terenom pravih fudbalskih dimenzija.



Uz to, tu su još dva bazena, jedan na samom krovu sa koga puca pogled na Atlantik, a zanimljivo u kući, na donjem spratu živi Ronaldov brat sa porodicom.



Kako protiču Ronaldovi dani u izolaciji?



View this post on Instagram Stay focused on your goals 💪🏻 A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Feb 28, 2020 at 12:50pm PST

Kažu da trenira više nego ikada, ima personalizovan program, koji se sastoji od sat plivanja dnevno, fudbalskog treninga, rada na fitnesu i teretane. Ostalo se odmara i provodi vreme u krugu porodice, gde je kako kaže najsrećniji.



On čeka poziv Juventusa da se vrati u Torino, trebalo bi treninzi da budu nastavljeni 4. aprila, ali kako se sada razvija situacija to je malo verovatno. Juve, za razliku od Napolija i Lacija neće rizikovati, prate preporuke i neće trenirati dok ne bude sigurno.











Posle Ruganija, razboleo se i Blez Matuidi, ali nema simptome, mada su igrači u strogoj izolaciji, a čitav klub, više od 120 ljudi bio je zatvoren u luskuznom klupskom hotelu...