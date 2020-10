Ronaldo već u Italiji?

Kristijano Ronaldo ima koronavirus i zbog tog a mora da bude izolovan narednih 10 dana.Ipak, iako je pozitivan nalaz dobio u Portugalu, on će tokom dana privatnim letom sleteti u Torino gde će nastaviti sa izolacijom.Prema pravilniku italijanske vlade, karantin je sada skraćen sa 14 na 10 dana, što znači da će Ronaldo morati da bude izolovan do 24. oktobra.Podsetimo, utakmica Juventus - Barselona na programu je 28. oktobra, a po pravilniku UEFA, igrač mora da ima negativan nalaz sedam dana pre utakmice. U prevodu, Ronaldo ima još sedam dana da "preleži" virus.Sledi trka sa vremenom, ali olakšavajuće je što je Ronaldu dozvoljeno da i pored pozitivnog testa, sme privatnim letom do Torina.