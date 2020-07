Ronaldo provocirao, Ibra odgovorio!

Juventus je propustio šansu da overi "Skudeto" na San Siru, vodili su sa 2:0, a onda primili četiri gola za manje od 20 minuta i izgubili meč.



Ostači su šokirani, ali na sreću izgubio je i Lacio koji se raspao posle restarta pa je Sarijev tim i dalje veliki favorit za titulu.



Sa druge strane, Milan je bio furiozan u 20 minuta, Ibrahimović je dao gol iz penala, rekao da je ovo možda poslednji put da ga gledamo. On će otići iz Milana, videćemo hoće li odigrati još sezonu za Hamarbi kako se priča.



Inače, Šveđanin je u svom stilu rekao da Juventus ima sreće, da je on došao u Milan na početku sezone da bi se "Rosoneri" borili za titulu.



Zanimljiva situacija kod penala.



Naime, kada je sudija nakon VAR intervencije pokazao na belu tačku, Ronaldo je vikao Šćešnjom da odbrani penal jer zna gde će Ibra šutirati.



Šveđanin je lako matirao Poljaka, a onda prstom pokazao, uz osmeh, Kristijanu da ćuti.



Ovaj to nije uzeo za zlo, pa se nasmejao, u tom trenutku je Juve vodio sa 2;1, ali je onda krenula lavina.







Sari kaže da je njegov tim imao klasičan prekid filma koji je ponekad neobjašnjiv, da nije sada vreme za istrage. Ali, u Torino u narednom kolu stiže sjajna Atalanta, pa će Juventus morati da igra mnogo bolje kako bi priveo trku kraju. Doduše, sa De Lihtom i Dibalom koji su propustili ovaj meč, to je sasvim drugi tim, pogotovo se to odnosi na Holanđanina u odbrani, što smo videli sinoć kada su Rugani i Bonući delovali potpuno izgubljeno u poslednjih pola sata.