Ronaldo prešao magičnu granicu, treći sportista u istoriji!

Kristijano Ronaldo je probio granicu.



I to kao prvi fudbaler koji je zaradio milijardu dolara. On je ove godine inkasirao oko 110 miliona, dvadesetak manje od Mesija, ali kada se sračuna ukupan prihod tokom karijere, Kristijano je probio magičnu granicu.



Portugalac je najpopularniji sportista sveta, ali sada i jedini fudbaler koji je zaradio više od milijardu evra.



Jedina dvojica sportista kojima je to uspelo u karijeri, Flojd Mejveder, najbogatiji svih vremena, čija je karijera trajala 23 godine, i Tajger Vuds, legendarni igrač golfa.



Ronaldo se odrekao 10 miliona evra plate zbog korona virusa, i kako bi pomogao Juventusu, ali i i dalje se provlače priče da će morati da napusti Italiju jer posle svega Bjankoneri neće moći da plaćaju njegov ugovor od 30 miliona evra godišnje. Jasno, većina zarade Ronalda nije došla od fudbalskih, već sponzorskih ugovora.