Ronaldo postavio pet ciljeva, dobro Juventusu, dobro i Realu!

Kristijano Ronaldo ima jasne planove. Naime, španski mediji smatraju da posle odlaganja EP, jasno je šta će odlučivati kada je u pitanju bitka između njega i Mesija.



Prvi Ronaldov plan je da postigne 30 golova u italijanskom šampionatu ako se prvenstvo nastavi.



Jasno, titula sa Juventusom se podrazumeva, a u borbi za šestu "Zlatnu loptu" ključ bi morala da bude evropska titula sa Juventusom.



Kakva je bila jesen?



Treba reći da je Ronaldo igrao mnogo bolje nego prošle jeseni, gurao Juve, nosio ih na ramenima u vreme kada je tim bio van forme.











Ali, to se ne računa, u 2020. je nastavio da postiže golove, no neće biti lako proći Lion u Ligi šampiona u revanšu i nastaviti takmičenje odnosno borbu za evropsku krunu koja je Juventusov cilj i koju nisu osvojili od 1996.



No, ako trijumfuju, Ronaldo bi mogao da se vrati u Real, kao peti poslednji čin sezone, a "Zlatna lopta" bi mu bila zagarantovana.