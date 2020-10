Ronaldo objavio komentar, pa se pokajao!

Kristijano Ronaldo je besan što neće moći da nastupi protiv Barselone, svog najvećeg rivala u karijeri.



Ronaldo je po treći put bio pozitivan na PCR testu i žestoko je kritikovao taj rezultat.



On je okačio fotografiju na Instagramu, uz poruku "Osećam se dobro i potpuno zdravo, forza Juve", dodao je dole i da je "PCT test sra**e", ali je ubrzo odlučio da to obriše.



Ronalda su već optuživali da je prekršio medicinski protokl, te mu je zbog toga pretila i kazna, ali na kraju je sve prošlo bez disciplinskog postupka.



Ovim komentarom samo je dodatno skrenuo pažnju nadležnim, a ostaje da vidimo kada će se Ronaldo vratiti na treninge, pa i na teren.



Podsetimo, on je zbog koronavirusa propustio tri utakmica, večerašnja će biti četvrta...