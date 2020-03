Ronaldo kukao dva meseca, ne vredi, pravila važe za sve, kupi poklon!

U Juventusu postoji običaj da igrač koji prekrši klupsku disciplinu plati, ali ne tako što će biti kažnjen novčano, već što mora da kupi poklon saigračima.



Kako je na svojoj koži to osetio Kristijano Ronaldo?



Sećate se da je na početku karijere u Juventusu dobio crveni karton protiv Valensije na "Mestalji", čini se prestrogo, ali je već posle 15-tak minuta morao u svlačionicu.



"Kada mu je saopšteno pravilo, bunio se dva meseca, kukao kako ništa nije uradio, ali pravila su pravila. Na kraju smo svi dobili novi Mek kompjuter, baš je bio darežljiv", kaže kroz smeh golman Šćešnji koji je odlučio da ostane u Italiji, iako je ova zemlja žarište virusa.



I sam je morao da kupi poklon prošle godine.



"Pomešao sam dane, Alegri me zvao i pitao me gde sam, stigao sam na trening sa pola sata zakašnjenja. Dočekali su me aplauzom, znali su da to znači poklon", kaže Poljak.



On je kupio svim članovima ekipe najnovije slušalice.



Inače, sjajni poljski golman kaže da nije loše prošao u karijeri.



"Vidite, u Romi mi je rezerva bio Alison koji je sada zvanično najbolji golman sveta. Sada mi je rezerva Bufon koji je najbolji golman svih vremena. Pa, jasno vam je da nisam tako loš golman", kaže Šćešnji...