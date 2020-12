Ronaldo je Mesijev mlađi brat?!

Italija je očarana Ronaldom, ne zbog golova protiv Barselone, jer oba je postigao iz penala, nego zbog činjenice da ga niko nikada nije video tako motivisanog da igra odbranu.



Komentatori su eksplodirali od sreće kada se vratio u kazneni prostor i jednostavno pokupio loptu Mesiju.



"Izgledao je kao Mesijev mlađi brat", piše "Gazeta" koja je ipak za igrača utakmice proglasila mladog Amerikanca MekKenija.



"Momak je delovao neverovatno, pogotovo što nikada nije igrao na ovom nivou", hvale fudbalera koji je stigao iz Šalkea i na kome je Pirlo insistirao, i Juventus na kraju aktivirao opciju.



"Korijere Delo Sport" tvrdi da nikada niko nije video Ronalda da toliko trči bezu lopte, zatvara u odbrani, a neko od novinara je primetio da on izgleda mnogo mlađe od Mesija na terenu.









"On je dve godine stariji, ali po energiji je Mesijev mlađi brat".



Mesi je i pored poraza bio dalekjo najbolji igrač Barselone, učiniio je sve, ali je Bufon na pragu svoje 43 godine bio nesavladiv.



"Ovo je osveta za Real kada smo vodili sa 3:0 i bili izbačeni posle penala u poslednjoj sekundi", podsetio je Bufon na utakmicu koju je odlučio sudija Oliver koji mu je uz to pokazao i crveni karton.



"Ako ste se pitali što sam još aktivan, to je zbog ovoga", rekao je Điđi koji je valjda svima zapušio usta i pokazao da i dalje brani na vrhunskom nivou.







Inače Ronaldo je insistirao da je uvek super igrati protiv Barse, ali i da mu Mesi nije konkurent i da mediji pumpaju to rivalstvo, da ima najviše mišljenje o Argentincu i da je neverovatan igrač...



U svakom slučaju red je na njega da uživa, ovo već s obzirom na broj golova koje je postigao, 12 u 10 mečeva, počinje da liči na neverovatnu sezonu...