Ronaldinjov prvi intervju o paklu koji je prošao i šta jedva čeka...

Ronaldinjo i njegov brat Roberto de Asis uhapšeni su u Paragvaju sa lažnim dokumentima i od tada je njihov život pakao.



Ronaldinjo je dao svoj prvi intervju u kom je objasnio kako se oseća, ali ne i šta se zapravo desilo, jer i dalje nije svestan u kakvom je problemu.



"Bili smo potpuno iznenađeni kada smo saznali da posedujemo lažna dokumenta. Od tog trenutka, naša namera je samo saradnja sa nadležnim organima, kako bi se ustanovilo kako je došlo do svega. Od prvog dana, odgovorili smo na sva pitanja i otkrili smo sve što je policija zahtevala od nas. Nikada nisam mogao ni da zamislim da ću se naći u ovakvoj situaciji", rekao je Ronaldinjo.



Brazilac je zahvalan na gostoprimstvu u Paragvaju, i u zatvoru u kom je proveo više od mesec dana, pre nego što su on i Roberto pušteni uz kauciju da u kućnom pritvoru prate dalji postupak.



"Svim ljudima sa kojima smo delili trenutke želim da se zahvalim što su bili toliko divni prema nama. Igranja fudbala, davanje autograma, fotografisanje, najmanje što sam mogao da učnim za sve njih. Bila mi je čast da im izađem u susret, jer je sve to bio moj život i pre dolaska ovde, a oni takođe prolaze kroz teške trenutke kao i ja", dodaje Ronaldinjo, koji mašta o povratku kući.







"Kada se vratim u Brazil, prvo ću izljubiti svoju majku, koja je prošla kroz toliko toga, počevši od pandemije koronavirusa, pa sve do našeg pritvora. I dalje imam veru u sebe, uvek se molim i verujem da će stvari na kraju izaći na dobro, nadam se da će ova agonija uskoro proći", zaključio je Ronaldinjo, koji i dalje čeka odluku sudstva u Paragvaju.