Ronaldinjo u "hotelu", nije dobro! Koliko je platio pasoš i šta je nova optužba?

Raspetljava se priča oko Ronaldinja, naime, posle informacije da će morati da plati kauciju oko milion i po evra, kako bi bio pušten iz zatvora do početka suđenja, raspletena je cela priča oko pasoša.



Brazilac je podsetimo, ušao u Paragvaj sa lažnim paragvajskim dokumentima, kako bi igrao na jednoj egzibicionoj utakmici. Za to je trebalo da primi novac, pa se sad spekuliše da će mu biti natovarena i utaja poreza.



Dok čeka u zatvoru u Asunsionu, gde je osvojio najtužniji trofej u karijeri, prase na fudbalskom turniru u zatvoru, progovorila je Dalija Lopez, žena koja mu je obezbedila lažna dokumenta.



Naime, Ronaldo i njegov brati menadžer Azis su platili 12 000 evra za dva krivotvorena dokumenta.



U Paragvaju, tužilac traži da osim u slučaju plaćanja kaucije Ronaldinjo nikako ne bude pušten jer se neće ni vratiti, a Brazil ga neće izručiti komšijama sa kojima kroz istoriju nemaju dobre odnose, mada je nekadašnji predsednik Lula Da Silva poboljšao relacije, pre svega promenivši ponižavajuću sumu novca koju je Brazil plaćao susedu za struju iz hidroelektrane na granici.



No, vratimo se Ronaldinju, i pored slika iz zatvora, on nije dobro, nekadašnji napadač Rivers, Nelson Kuevas ga je posetio u zatvoru i kaže da je Dinjo tužan i veoma zabrinut zbog svega što se dešava.



"I dalje je šokiran, nadam se da će ga pustiti, ima poverenja u advokate", kaže Kuevas.



Dinjo i Ronaldo Azis su u specijalnom odeljenju zatvora koje je paragavajski ministar policije nazvao "hotelom", odbacujući tvrdnje da je Ronaldinju teško u zatvoru.



Kuevas kaže da je njegovom prijatelju lakše nego ostalim zatvorenicima.



"Da, to je istina, ali opet, on nije na ovo navikao, u sobi je sa bratom i teško je verovati da bi mogao da izdrži šest meseci u zatvoru", dodao je Kuevas.