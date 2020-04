Ronaldinjo pušten, ali daleko od toga da je gotovo...

Legendarni brazilski fudbaler Ronaldinjo i njegov brat Roberto De Asis pušteni su iz zatvora u paragvajskom Asunsionu posle 32 dana!



Ronaldinjo i njegov brat su za to morali da plate 1,6 miliona kaucije, kako bi dobili pravo da se brane sa slobode.



Oni, naravno, nisu još uvek pušteni da idu u Brazil, već će se braniti sa slobode. Do kraja sudskog procesa, oni će boraviti u jednom paragvajskom hotelu, potvrdio je i njihov advokat.



"Iznos kaucije je bio od izuzetnog značaja. Pre toga su kao garanciju dali kuću, ali ona nije bila na njihovo ime. Sada je odbrana otvorila poseban račun i na njihovo ime uplatila traženi iznos", objasnio je tužilac, Osmar Legal.



Dakle, za početak, nisu u zatvoru, ali preostala je još duga borba do povratka u domovinu...