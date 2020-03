Ronaldinjo pola godine u ćeliji, pozvao se na glupost?!

Kako sada stvari stoje, Ronaldinjo ostaje u pritvoru. I pored pokušaja advokata da se pozove na to da njegov klijent nije znao da su dokumenta falsifikovana, slavni fudbaler je ostao iza rešetaka.



"Ronaldinjo je malo budalas, on se uopšte u to ne razume, nije znao da su dokumenta falsifikovana", kaže njegov advokat Adolfo Marin.



Ovo je valjda presedan u pravnoj istoriji da se neko poziva na glupost, Ronaldinjo je uhvaćen sa lažnim paragvajskim pasošem, pošto mu je brazilski oduzet.



"On nema nikakve korene u Paragvaju, nema boravište, nemoguće da nije znao da je paragvajski pasoš falsifikovan, ko mu je dao dokumenta i kada ga je dobio", tvrdi tužilac Klara Ruiz.



Ona traži da Ronaldinjo ostane u pritvoru.











"On je narušio zakone Paragvaja, nema veze o kome se radi, svi su jednaki pred zakonom. Tražićemo da do početka suđenja, šest meseci najviše, i on i brat ostanu u pritvoru. Postoji realna opasnost od bekstva, odnosno sigurno se ne bi pojavio na suđenju", tvrdi paragvajski tužilac.