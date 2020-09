Roma protiv Juventusa - Centimetri, sudije i Totijevi prsti...

Juventus i Roma svakako nisu najveći rivali, ali kada Frančesko Toti izjavi da sebe ne bi mogao da zamisli u dva dresa, Laciovom i Juventusovom, to znači da je u poslednjih četvrt veka taj animozitet povećan.



Tim pre jer većina navijača Lacija prema nekim statistikama kao drugi tim vidi Juventus (ne misli se na fašiste iza gola koji imaju istorijsko prijateljstvo sa Interom), ali i „Bjankonere“ koji ne vide u Laciju takvog rivala, i pored Lotita, kao u Romi.



Još tridesetih godina kada je Juventus dominirao, Roma im je na starom stadionu u „Testaću“ nanela najteži poraz 5:0. To je jedan gol manje od onog legendarnog, 4:0 2004. kada je sadašnjem Pirlovom pomoćniku Igoru Tudoru, Toti brojao četiri prsta pred licem.



Ali, bez obzira na te retke trenutke zadovoljstva, Rimljani pamte gol Turonea koji nije priznat u Torinu, arbitar Bergamo je pokazao da se igra nastavi. Juventus je osvojio titulu, Turone tvrdi da je video loptu u golu, ali kasnije se devedesetih pokazalo da su navijači Rome na RAI televiziji u rimskom studiju montirali snimke koji navodno dokazuju da je lopta prešla gol liniju Dina Zofa.



Dino Viola, slavni predsednik Rome je nazvao Bonipertija predsednika Juventusa mafijom i tvrdio da je lenjir bio u rukama ljudi iz Juventusa.



Jednu od smešnijih scena videli smo 1995. Kada je Roma lako izgubila u Torinu sa 3:0, ali je Ravaneli postigao vodeći gol nakon što je Aldair izveo aut i zakačio pomoćnog sudiju, lopta je završila u nogama „Belog pera“ koji je lako savladao Ćervonea i otvorio vrata pobede.



Roma se žalila i 1998. kada je došlo do kontakta Dešana i Gautijerija, ali sudija Mesina nije pokazao na belu tačku, završilo je 3:1 za „Zebre“.



Pre šest godina Italija je pričala o sudiji Rokiju koji je dosudio dva penala za Juve, jedan posle igranja rukom Maikona, drugi nakon prekršaja Pjanića nad Tevezom koji je bio van kaznenog prostora. Na kraju je Juventus slavio u poslednjem minutu, a Rudi Garsija je kraj aut linije „svirao violinu“, pokazajući da sudija igra po Juventusovim taktovima.







Juventus jasno dominira u ovoj deceniji, Roma je pobedila u poslednjem kolu prošle sezone kada je Sari izveo rezervni tim jer ga je čekala utakmica sa Lionom i ispostaviće se otkaz. Ali, Juve je relativno lako dobio prošle sezone u Rimu, u stvari Roma je nanela nekoliko poraza Juventusu, češće su ih dobijali nego Inter i Milan u ovoj deceniji, ali bez efekta, nikada to nisu bili mečevi koji su posebno značili gostima.



Sada će na „Olimpiku“ biti hiljadu ljudi, čini se da nema tu prednosti domaćeg terena na koju „Vučica“ uvek računa kada stigne Juventus, sa svojim pratećim „bendom“ naime, veliki broj Rimljana navija za Juve, skupi ih se i po desetak hiljada na severnoj tribini „Oiimpika“.



Za „Zoroa“ Fonseku bi ovo mogao da bude poslednji meč, priča se da će ga novi vlasnik Dan Fridkin smeniti ako izgubi i dovesti Alegija koji je sa Juventusom često gubio protiv Rome u gostima.



Edin Džeko će voditi napad Rimljana, propao mu je transfer u Juve, nakon što su se u redovima šampiona Italije odlučili za Moratu, svog bivšeg napadača. Alvaro Morata je odigrao poslednji meč za Juve i dao poslednji gol, baš u Rimu, u finalu kupa protiv Milana.



Ima zaista mnogo simbolike, ali i razlike u kvalitetu, bilo bi veliki iznenađenje da Juventus ne slavi protiv „Vučice“.