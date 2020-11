Rodžers u Liverpulu – Tako blizu, a tako daleko...

Godinu i po dana pre nego što će biti pozvan u Melvud, nakon remija sa Evertonom i biti mu saopšteno da je dobio otkaz, Brendan Rodžers je bio na tri koraka od besmrtnosti. Najbolje od svega što to niko nije očekivao.Mladi Irac, neka vrsta Murinjovog učenika je tim u drugoj sezoni na „Endfildu“ doveo na prag neverovatnog uspeha, podsetićemo vas, Liverpul je dobio 11 utakmica u nizu tog proleća i stigao na tri meča od krune.Svi znate šta se desilo, njegov mentor Murinjo je stigao u grad sa Čelsijem. Postoji taj trenutak sedam dana ranije, kada su svi mislili da je gotovo, Redsi su slavili u Norfolku, protiv Noriča, tribina je pevala menadžeru, sedam bodova u tri utakmice i čekanje bi bilo završeno, posle gotovo četvrt veka.Ali, onda se dogodio Stivi Dži, njegovo klizanje, zaboravljeni Demba Ba je pokvario žurku na „Enfildu“ i to je bio početak Rodžersovog kraja.Sledeće nedelje bacili su 3:0 protiv Palasa, ali i da nisu, Siti nije propustio šansu u poslednja dva kola. Ta godina, 2013-14. je često predmet sporenja, da li bi neko drugi osvojio krunu?I nekako se Rodžersu ne odaje dovoljno priznanja, da imao je Luisa Suareza sa 31 golom u 33 meča, ali je Staridž kod njega odigrao sezonu života, izvukao je najbolje od tinejdžera Sterlinga, Kutinjo nikada više nije igrao tako dobar fudbal.Ali, ne zaboravite da je taj tim umesto Alisona Bekera imao Simona Minjolea, Sakoa i Škrtela umesto Van Dajka, Flanagana, Leivu, Džoa Alena, to nije ni blizu sadašnjeg standarda Liverpula.Redsi su te sezone dali 101 gol, rasturili i Arsenal i Siti i Everton na „Enfildu“, dobili najvećeg rivala 3:0 na „Old Traford“.„Na putu smo ka slavi“, pevao je Kop, čini se, i to nije mišljenje samo navijača Liverpula da su tu titulu zaslužili.Rodžers nije počeo sa velikim očekivanjima, zamenio je Dalgliša koji je u stvari bio izbor novih vlasnika kako bi napravili most prema navijačima. Između Roberta Martineza i Rodžersa, posle mnogo oklevanja Liverpul je izabrao Irca. Njegova prva sezona nije bila uspešna, sedmo mesto, 28 bodova iza Junajteda, ništa nisu napravili ni u Evropi, ni u domaćim kupovima. Ali, to je bila sezona tranzicije, Rodžers je u stvari uradio nešto što su gazde i želele, neku vrstu „Manibola“ kojom su Henri i ostali vlasnici Boston Red Soksa i Liverpula opsednuti. Doveo je Alena sa sobom iz Svonsija, u januaru 2013, uspeli su da uzmu i Kutinja i Staridža, svi oni su bili ne baš otpisani, ali igrači za koje se smatralo da im je karijera u silaznoj putanji. Uz sve to Suarez je želeo da ode, na kraju to i učinio u leto 2014. Nisu uspeli da ga zamene Aleksisom Sančezom, Loik Remi nije prošao preglede, Vilfred Boni je bio preskup. I iako je Rodžers proglašen za menadžera godine, to je bila samo „labudova pesma“. Pogrešio je sa Balotelijem, mada nije on doneo odluku da dovedu Italijana, Lalana, Lazar Marković, Lovren, Džan, Moreno, ređali su se promašaji, na kraju se sukobio sa čelnicima jer Emre Džan nije dobijao priliku.Kada je raskinuta romansa sa navijačima?Bio je novembar 2014. meč sa Realom u Ligi šampiona, ostavio je najbolje igrače van tima, kako bi dobio Čelsi za vikend. U Madridu je izgubio, dobio „Plavce“, ali ništa nije moglo da zaustavi kola koja jure nizbrdo. Iako je Liverpul bio neporažen 13 utakmica u ligi, ostavio je Džerarda na klupi protiv Junajteda, ubacio ga na poluvremenu, Stivi je za 15 minuta dobio crveni. Zatim ih je preslišao Arsenal, pa su ispali u polufinalu kupa i na kraju onaj poraz od 6:1 u Stouku, uvrede navijača, primili su pet za poluvremenu, sve je otišlo u nepovrat.U tom meču Džan je igrao desnog beka, Kutinjo i Lalana špiceve, delovalo je da je ekipa u rasulu, a kapiten Džerard se oprostio najgorim porazom u poslednje 52 godine za slavni klub.Rodžer je delovao kao slomljen čovek, pričalo se da će dobiti otkaz, ali je nakon letnjeg sastanka sa šefovima preživeo. Ipak, otpustili su njegove pomoćnike Paskoa i Marša, doveli mu Garija MekAlistera, Pepa Lindersa i Šona O’Driskola u stručni štab. I sve to je bio pokazatelj da je klub izgubio poverenje u Rodžersa, ali i da nema zamenu.Sterling je uspeo da isforsira odlazak u Mančester Siti, a Rodžersovi saveti odnosno želje u prelaznom roku su ignorisani od strane direktora Majkla Edvardsa. Nisu uspeli da dovedu Mihtarijana, Vilijana i Dijega Koštu, umesto toga kupili su Firmina i na Rodžersovo insistiranje Bentekea koji se pokazao kao strašan promašaj.Posle par pobeda, usledili su gladan tuš kod kuće od Vest Hema, poraz od Junajteda 3:1 u gostima, od sredine avgusta do početka oktobra, tim je dobio jedan od devet mečeva.Jasno, čekalo se, Rodžersu iza leđa su ubeđivali Klopa, koji je po dolasku rekao da se nikome ne sviđa tim, ni samom timu. Ali, taj tim je zaigrao mnogo bolje, Rodžers je preko Seltika i Lestera vratio trenerski kredibilitet.Tvrdi da nema nikakvih loših emocija prema Redsima, a kada se sa Lesterom vratio na „Enfild“ dočekan je toplo i uz aplauze. Besan je napustio teren, „Lisice“ koje su bile druge u tom trenutku, imali su 1:1 kada je Madison pogodio desetak minuta pre kraja. A onda 95. minut, nesporazum u komunikaciji između Šmajhela i Olbrajtona, VAR i penal, Milner za divlje slavlje Klopa i publike. Rodžers je optužio Manea da se bacio i da je iznudio penal, te optužbe na račun Senegalca su česte, ali se tada Liverpul već nakon osam utakmica uspeo da se osami na vrhu tabele.Iako je čitave godine bio u top tri, na kraju je Rodžers sa „Lisicama“ završio kao peti, odličan plasman, ali gorak završetak sezone. Sada na „Enfild“ stiže kao lider sa željom da to i ostane. Rodžers je inače kao menadžer Svonsija dobio Liverpul kod kuće i odneo bod sa „Enfilda“, ali je prošle godine izgubio oba meča. Sigurno je da ima čemu da se nada, ali ga za grad i klub veže previše bolnih uspomena, nekako je uvek stajao na korak od velikih stvari.