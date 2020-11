Rođendanska fešta uz goleadu, ultraofanzivna Barsa!

Ronald Kuman je u Ligi šampiona, u Kijevu, odmorio Mesija i De Jonga, Grizman je ušao sa klupe, baš kao i Alba, dok se sada oporavio i Serhio Buskets, ali je ostao na klupi.



Najveće iznenađenje je da je u startnoj postavi Martin Brajtvajt, ali su tu i Leo Mesi, Grizman, Kutinjo i Pedri, tako da se očekuje ultraofanzivna Barsa.







Oskar Mingeza je ponovo dobio poverenje na poziciji štopera posle sjajne predstave u Kijevu.











Novija istorija pokazuje da je Osasuna jedan od najomiljenijih gostiju na Kamp Nou. Istina, u samom finišu prošle sezone, Osasuna je slavila rezultatom 2:1, u trenucima kada se Setijenova Barsa raspadala, ali pre toga, Katalonci imaju niz od pet pobeda i to sledećim rezultatima - 7:1, 7:0, 5:1, 4:0, 8:0, od 2011. do 2017. godine!



Dileme nema, danas mora da se jure golovi, a nekoliko zanimljivih izbora je još tu - 1&4+ kvota u AdmiralBet kladionici je 2,38, a 1-1&3+ je 2,24.



Ako na sve to dodamo da Barsa danas proslavlja svoj 121. rođendan, nema sumnje da nas sve vodi ka spektaklu na Kamp Nou.



Utakmica je na program u 14.00.