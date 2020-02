"Rodio" se novi Mbape, samo bolji!

Francuska iz godinu u godinu stvara sve više sjajnih fudbalera, ne čudi što su osvojili Svetsko prvenstvo pre dve godine u Rusiji, samo je pitanje da li će iko moći da ih zaustavi, s obzirom da svake godine iznedre jednog novog talentovanog fudbalera, koji začas osvoji fudbalski svet.



Najveći talenat francuskog, ali i svetskog fudbala je svakako Kilijan Mbape.



Niko ne sumnja da PSŽ u svojim redovima ima budućeg osvajača "Zlatne lopte", bivši fudbaler Monaka je prosto neverovatan, iako imao samo 21 godinu, jedan je od najboljih napadača, ali i igrača na svetu.



Pokazao je i da ima odlične fizikalije, kao i da je veoma žilav, povrede ga ne muče tako često, što je za mladog fudbalera jako bitna stvar, setimo se samo kakav je potencijal bio Alešandre Pato i šta su njemu u ranoj fazi karijere napravile povrede.



Jasno, Mbape je samo jedan od bisera francuskog fudbala, svakako najsjajniji, a čini se da se u Olimpik Lionu "rađa" još jedan veliki talenat.



U pitanju je 16-godišnji Rajan Čerki.













Ovaj momak je rođen u Lionu, od 2010. godine je u klubu, minule je dobio šansu u prvom timu.



Debitovao je u oktobru, da bi početkom 2020. godine u pobedi svog tima u Kupu Francuske postigao i svoj prvi gol u seniorskoj konkurenciji, te je tako postao i najmlađi strelac u istoriji kluba sa 16 godina i 140 dana starosti.



Samo dve nedelje kasnije, odigrao je meč za pamćenje, gotovo sam je srušio Nant, takođe u kupu, postigao je dva pogotka i upisao dve asistencije u pobedi Liona od 4:3, dakle učestvovao je u svim golovima svoje ekipe.







Od tada je nastavio da dobija sve veću priliku u prvom timu, često ga sada gledamo i u Ligi 1, gde je već zabeležio šest nastupa.



Čak je i sam Mbape primetio Čerkija i pohvalio ga na društvenim mrežama nakon paklenog nastupa protiv "Kanarinaca".



Sada je o Čerkiju govorio i prvi čovek Olimpik Liona Žan-Mišel Ola, koji veruje da 16-godišnji fudbaler ima potencijal da bude i bolji od najvećeg talenta u svetu fudbala u ovom trenutku, više puta pominjenog Mbapea.



"Mislim da je čak i bolji tehnički. I to ranije nego što je Mbape bio", izjavio je Ola i dodao da je najvažnija stvar za ovog mladog momka da ostane u Lionu još koju godinu.







To će jasno biti jako teško, ali Lion je finansijski stabilan klub i mogao bi da istraje u nameri da ga zadrži, čini se da bi to bio i najbolji potez za mladog fudbalera, kako bi u matičnom klubu dobio najviše prostora, a kroz koju godinu bi se verovatno i sve vrtelo oko njega.



Odlazak u neki veći i bogatiji klub može da sačeka, Rajan Čerki ima ogroman potencijal, videćemo gde će ga put odvesti, jedno je sigurno, Francuska je postala nepresušan izvor talentovanih fudbalera, ali se čini da Čerki nije samo još jedan talenat u nizu, on je svakako nešto više.