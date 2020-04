Robi: "Hrvatska je fudbalski najjača zemlja na svetu!"

Robert Prosinečki je govorio za "Sportske novosti", a dotakao se i teme reprezentacije Hrvatske i hrvatskog fudbala.



"Želim samo još jednom da ponovim: mala zemlja kao što je Hrvatska, pravi fantastične rezultate na velikim takmičenjima, pa to je nemoguće koliko Hrvatska znači u fudbalskom svetu.



Hrvatska je, kad se sve sabere i oduzme, definitivno fudbalski najjača zemlja na svetu", rekao je Robert Prosinečki.



On je istakao i da nema potrebe za kritikama nacionalnog tima jer su postigli fenomenalne rezultate.



"Tako mala zemlja ima bronzu i srebro sa SP-a, igramo na gotovo svakoj završnici velikih takmičenja, pa to je pravo čudo",rekao je on.