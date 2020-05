Rivalstvo ne prestaje, Juve i Inter sudbinu sledećeg prvenstva rešavaju u prelaznom roku! Žele četiri ista igrača!

Ma šta se desilo, Inter teško može da se vrati u borbu za titulu, čak i da se šampionat nastavi. Ali, Marota je već rekao da to nije bio cilj, no da sledeće godine ekipa mora da juri "skudeto".



Prepreka će kao i uvek biti Juventus, a bivši saradnici Marota i Paratići, sada ljuti rivali odmeravaju snage na transfer tržištu.



O čemu se radi?



Oba tima imaju iste probleme, tačnije žele iste igrače, kako bi popunili određene pozicije.



Paratići je u Engleskoj, nije uspeo da se dogovori oko Gabrijela Žesusa, sa druge strane pregovaraju i dalje sa Čelsijem oko Emersona Palmijerija. I za Inter, ovaj Brazilac je prva opcija za levu stranu, trenirali su ga u Londonu i Konte i Sari, interesovanje dva italijanska giganta je podiglo cenu, "Plavci" traže 40 miliona evra za bivšeg igrača Rome.



Juve želi još i Žorginja, teško da može da izdvoji toliki novac za dva Lampsova igrača.



I za desnog beka, klubovi imaju iste ideje, Nelson Semedo iz Barselone. Juve ima u džepu De Šilja i Pjanića kao mamac za Katalonce, ali Inter želi da u transfer Lautara ubaci baš Semeda. Ima samo jedan problem, Portugalac bi radije u Siti kod Gvardiole, nego u Seriju A.



Još jedan igrač za koga su zagrizli i Juventus i Inter je Kjeza iz Fiorentine. Naime, njega će "Ljubičasti" pustiti pošto ne želi da ostane u klubu, ali biće klasična aukcija, ko da više. U ovom trenutku vlasnik Fiorentine Roko Komiso traži od Kjeze da se izjasni, fudbaler ima neku vrstu dogovora sa Juventusom, ali to ne znači ništa, ako Juve ne proda par igrača i skupi novac.











Četvrti je Sandro Tonali, njegov menadžer je rekao da će ostati u Italiji, Breša traži 50 miliona za "novog Pirla", Juventus je ovde bliži završetku posla, jer Interu je značajniji Vidal u veznom redu. Sa druge strane, ako dođe Žorginjo umesto Pjanića, onda bi Tonali teško našao svoje mesto u veznom redu "Bjankonera".



Dakle, kvartet u izlogu, ko će biti brži, ko ima igrače za trampu što će biti u modi ovog leta, Marota je poznat po transferima slobodnih agenata, blizu je da završi poslove oko Vertongena i Martensa, a cilj Intera je da ima dovoljno igrača, dva tima, kako bi se trkao sa Juventusom, plus da dovede iskusne fudbalere sa pobedničkim mentalitetom.



Kakav će biti odgovor Paratićija ostaje da vidimo...