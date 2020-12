Riding propustio priliku za drugo mesto, novi poraz

U duelu gde je Riding našeg trenera Veljka Paunovića bio favorit protiv Birmingema, pobedu je odnela gostujuća ekipa.



Na kraju je bilo 1:2 (0:2).



Toral je sa dva gola doneo prednost gostima nakon prvih 45 minuta, a domaći su svim silama pokušavali da stignu do neizvesnosti i uspeli u tome, Meite je pogodio u 61. minutu, imali su sasvim dovoljno vremena da stignu goste.



Kada je Din dobio dva žuta kartona u roku od tri minuta, domaćin je imao još 20 minuta vremena da sa igračem više postigne makar gol i stigne do boda, ali ni to se nije desilo, Žoao je promašio penal, gosti su se branili svim silama i odbranili, odneli su sva tri boda.





Standings provided by SofaScore LiveScore