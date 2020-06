Rešena Sergejeva sudbina, ali Lacio ima veći problem!

Klaudio Lotito je stavio tačku.



Naime, predsednik Rimljana je rekao da neće spustiti cenu, ali i da ne veruje da će je neko platiti. PSŽ je zainteresovan za Sergeja Milinković-Savića, ali najviše što bi ponudili je 70 miliona evra, odnosno 80, ako i Adam Marušić biude deo dogovora.



No, Lotito traži 100, u Italiji kažu da mu to niko nije bio spreman da plati ni prošlih sezona, kada nije bilo korone.



Zbog toga će Srbin ostati još jednu godinu u Laciju sa kojim ima ugovor još tri sezone, verovatno će uslediti nova povišica, 3.5 miliona plus bonusi, sada ostaje sam na vrhu najplaćenijih igrača "L'Akvila", ostavio je iza sebe bombardera "Imobilea".



Kako kaže Karl Hajnc Rumenige, nema ništa od ludog leta kada su transferi u pitanju.



"Niko nije spreman da plati 100 miliona za igrača u ovakvoj situaciji nakon pandemije", konstatovao je prvi čovek Bajerna.



Lacio večeras igra derbi u Bergamu protiv Atalante, Juve je otišao na +4, pritisak je na Rimljanima, neće biti lako, tim pre što Inzagi ima mnogo problema sa povredama.



Danas izostaju, Leiva, Lulič, Marušić i Luiz Felipe, veoma bitni igrači, kako igra Atalanta, biće veoma teško za Rimljane, iako nema publike na "Komunaleu" u Bergamu.











Sergej je u timu, a Inzagi će početi sa neuobičajenom 3-5-2 formacijom i dva napadača, Kaisedom i Imobileom. Kod Atalante, Pašalić je suspendovan u zaostalom meču za vikend protiv Sasuola, ali se vraća sjajni Josip Iličić.



Ovo je bez sumnje derbi kola, još se sećamo sjajne jesenje predstave na "Olimpiku" koja je završila 3:3.