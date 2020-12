Ren rutinski završio posao u Lorijenu, četa iz Bretanje konačno u pobedničkom ritmu

Fudbaleri Rena stigli su do treće uzastopne pobede u francuskom šampionatu pošto su u 16. kolu upisali rutinsku pobedu na gostovanju u Lorijenu 3:0.



Ovosezonski učenik Lige šampiona je posle dužeg vremena uhvatio ritam, a do vođstva je stigao u 23. minutu golom Damijena Da Silve.



Francuski defanzivac je iskoristio centašut Stiven N'Zonzija i uz pomoć leve stative smestio loptu u mrežu.



Usledio je period igre u kome su domaći fudbaleri sporadično pretili, ali bez stopostotne šanse da ugroze rivala.



Barijeru do drugog gola konačno je u 70. minutu probio Benžamin Burigo savladavši nemoćnog Paula Nardija.



Samo sedam minuta kasnije meč je potpuno rešen kada je Martin Terije na asistenciju Kelemena Grenijea postigao treći gol za Ren na današnjem susretu.



Ren se ovom pobedom probio do petog mesta preskočivši Monpelje, koji je dan ranije remizirao u Brestu, pa sada zaostaje za liderom Lionom samo pet bodova.



Lorijen je novim porazom ostao na pretposlednjem mestu sa svega 11 bodova iz uvodnih 16 kola.