"Reklama" godine - Mesi daje, ti piješ! Iker na "ispiranju", Điđi je najveća faca!

Lionel Mesi je ušao u istoriju kao najbolji strelac jednog kluba, prestigavši legendarnog Pelea.



Čuveni Brazila je nastupajući za Santos postigao 643 gola, a Mesi ga je na meču sa Valjadolidom i zvanično preskočio i stigao do brojke 644.



U to ime, kompanija Badvajzer sprovela je jednu od jačih i genijalnijih akcija - svaki golman, kome je Mesi dao gol, a ima ih čak 160, dobio je paket piva! Još jače - u svakom paketu bilo je onoliko piva, koliko im je Mesi dao golova u karijeri.



Najbolje je prošao Dijego Alveš, kome je Mesi "spakovao" čak 21 gol u karijeri, a lepim paketom Badvajzera može da se pohvali i legendarni kapiten Real Madrida koji je u ime Mesijevog rekorda dobio 17 piva.



Tviterom i kruže fore da je Kasiljas završio na ispiranju, da otvara podrum pića, što je bilo i očekivano, jer je ipak bio najveći Mesijev rival među golmanima.



Ipak, najveći gospodin ispao je Điđi Bufon, koji se pohvalio ovim poklonom, uz poruku:



"Hvala na pivu, shvatiću ovo kao kompliment. Imali smo neverovatne bitke tokom prethodnih godina. Čestitam na rekordu od 644 gola, zaista neverovatno dostignuće. Živeli", poručio je Bufon.

Priznaćete, opasan marketinški potez Badvajzera i "besplatne" reklame velikana kao što je Điđi Bufon.





.@budfootball... thanks for the beers.🍻 I’ll take it as a compliment. 😉 We have great battles over the years! Congratulations on breaking the 644 record #Messi! it really is an unbelievable achievement. Cheers! #BeAKing #ad pic.twitter.com/Rvz2kSv23B