Redosled poznat? Majkl Džordan, Ibrahimović, pa Luka Jović!?

Juče je Zlatan Ibrahimović poslao jasnu poruku, vratio se u Italiju, biće u karantinu i završiti sezonu ako se bude igrala. Posle toga napušta Milan, odlazak Bobana i Maldinija su samo ubrzali odluku Šveđanina.



On je napisao "Gledali ste Last Dance, sada vidite kako je igrati sa pobednikom. Ako vam se ne sviđa, nemojte da igrate", i tu je sve jasno.



Ovo je poruka za Milan, za Gazidisa, za saigrače koji nisu baš oduševljeni Ibrahimovićevim stavom, a pogotovo za Ragnika koji stiže u Lombardiju.



Naime, Nemac smatra da tim treba da se okupi oko ideje, a ne oko jednog igrača i veruje da bi Šveđanin narušio njegov autoritet.



Zbog toga, šanse da Ibra ostane, iako ima opciju da produži ugovro za još sezonu, ne postoje.



To otvara priču oko Luke Jovića. Povredio se, kako tvrde mediji sam, Real će ga kazniti, a mnogi veruju i otpisati u narednoj sezoni. Ragnik želi da ga upari sa Rebićem, zajedno su dali 55 golova u Bundesligi za dve sezone, pa je jasno zbog čega je Srbin prva opcija.



Ali, navodnih 40 miliona možda neće biti dovoljno, plus Jovićeva plata od 5 miliona neto je zaista veliki zalogaj za finansijsko stanje Milana. Ipak, Ragnik će imati odrešene ruke, njegov uslov je da postane nešto poput menadžera, trener i praktično glavni čovek sportskog sektora, pa ako Real prihvati, lako bismo mogli da vidimo Luku u Milanu.











Novi početak, svakako, prilika za dokazivanje.



No, treba sačekati, videćemo na kraju i stav Zidana, da li će dovesti Halanda ili Obamejanga, ili možda nekog iskusnijeg rezervnog napadača, što bi značilo kraj za Jovića.