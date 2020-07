Red loših, red dobrih vesti za Juve - Šokantno ponašanje Koste!

Juventus je sinoć morao da spašava bod u Torinu gde su bili u potpunosti nadigrani od strane Gasperinijeve Atalante. Ronaldo je ipak pogodio oba penala, konačan rezultat 2:2 ne oslikava pravo stanje na terenu. Toga su svesni i navijači.



Ali da krenemo prvo sa dobrim vestima. Jedan o glavnih ljudi "bjankonera" je po kraju meča izjavio kako klub u načelu ima dogovoren produžetak saradnje sa Paulo Dibalom.



Argentinac ima još dve godine saradnje po postojećem ugovoru, tokom leta je čak bila i razmatrana opcija njegove prodaje u Totenhem. Do selidbe nije došlo, deluje da je ta sreća i spasila sezonu Juventusa pošto "desetka" igra odlično.



"Pričamo sa njegovim agentom već neko vreme, on je veoma važan igrač za nas. Napravili smo veliku investiciju kada smo ga doveli. Bila je to kocka, ali klub je uvek verovao u njega. Čak smo mu dali i 'desetku'. Uvek smo imali veru u Dibalu", izjavio je Paratići za DAZN.









Titula "gubitnika" večeri pak pripada Daglasu Kosti. Brazilac je sinoć ponovo pokušao kao rezerva da poremeti Atalantu, ali bez uspeha. Jedan od navijača na Tviteru ga je nazvao "idiotom" posle pokušaja bespotrebnog driblinga u 83. minutu kada se njegov tim bori da stigne prednost od 2:1.



Kosta je rešio da odgovori na uvredu.



"Posle pedeset godina fudbala ti želiš da me naučiš kako da igram", uz kasniji komentar da niko ne obraća pažnju na tog navijača. Kasnije su mu skrenuli pažnju da ne igra fudbal na ulici zbog zabave već profesionalno i to za Juventus na šta je Brazilac imao univerzalni odgovor.



Stvarno neprofesionalni potez jednog fudbalera, a opet Kosta nikada nije spadao u grupu mirnijih igrača.