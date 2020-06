Realu dovoljno pola sata, Dmitrović tri puta vadio loptu iz mreže

Fudbaleri Real Madrida pobedili su ekipu Eibara rezultatom 3:1 (3:0), u 28. kolu La Lige.



Real Madrid je pitanje pobednika rešio u prvom poluvremenu, kada je postigao tri pogotka, u periodu od četvrtog do 35. minuta. Strelci su bili Toni Kros, Serhio Ramos i Marselo, dok je Eibar preko Bigasa u 60. postigao počasni pogodak.Najviše kontroverzi izazvao je prvi gol, kada je posle 182 sekunde igre, Toni Kros postigao evrogol, ali je prethodno Karim Benzema bio u sumnjivoj situaciji, no, ljudi iz VAR sobe su javili da je sve regularno, pogledajte više OVDE Posle pola časa igre, videli smo školski primer kontra napada Reala, loptu je ukrao Ramos i usprintao do protivničkog gola, ispred kog ga je nesebično kao na tacni spojio Eden Azar - 2:0. Sedam minuta kasnije, Marselo je raspalio po lopti i pogodio malu mrežu nemoćnog Marka Dmitrovića za nedostižnih 3:0. U drugom delu igre, tempo igre je znatno opao, Zidan je najpre uveo Mendija umesto Karvahala, a na isteku sata igre napravio je i trostruku izmenu, pošto su ušli Bejl, Vinisijus Žunior i Militao, umesto Rodriga, Azara i Ramosa.Prethodno je Eibar postigao počasni pogodak, pošto je Bigas iskoristio asistenciju De Blasisa za 3:1. U poslednjih pola sata, gotovo da nismo videli ništa zanimljivo, Real se usresredio na odbranu rezultata, čuvanje lopte i štednju energije za izazove koji slede, dok je Eibar bio nemoćan da ozbiljnije pripreti Kurtoi.