Realov triler - Prokletstvo stadiona, povratak "crnog Ibre", Bejl opet krivac?!

Real kao da je proklet kada se igra u jedan meč u kupu u Madridu. Naime, oni su tri puta do sada igrali jednu utakmicu, dva finala na "Bernabeu" protiv La Korunje početkom veka, i Bilbaoa 2013. oba puta su izgubili, a od ove sezone se u eliminacionoj fazi igra jedan meč, opet su pali, sinoć protiv Sosijedada.



Poraz od 3:4 je delo jednog njihovog igrača Odegarda, koji će se vratiti u klub, a poseban kuriozitet predstavlja činjenica da je Isak koji ih je rasturio bio pre dve godine na pragu kluba. Tada je odlučivalo par miliona.



"Crni Ibra" kako ga zovu tada nije završio u Madridu, Vlado i Zoran Lemić poznati menadžeri i predstavnici Luke Modrića su pregovarali, tada je Isak bio u AIK-u iz Štokholma. Nije došlo do dogovora, ali na kraju krajeva ni Real nije činio posebne napore da dovede ovog 20-godišnjaka, pa je on završio za manje od 10 miliona u Dortmundu, nije puno igrao, ali se u Holandiji nadavao golova, pa je stigao u Sosijedad i već pokazao klasu. Dva gola i asistencija Šveđanina poreklom iz Eritreje su srušili Madriđane.



"Los Blankosi" su šokirani, a u nedostatku izgovora, mediji su se opet okrenuli protiv Bejla.



On je spreman, ali nije u timu, ni među rezervama, 10 minuta pre kraja dok je tim jurio prednost rivala, otišao je kući. Nije prekršio pravilo, Real to dopušta, ali čini se da Velšanin ne može da dočeka tih poslednjih 10 minuta da ode kući.



Niko ne zna šta se dešava, na delu je zavera ćutanja, agent Barnet je ponovio da će ostati do kraja ugovora u Realu što znači da je spreman da sedi na tribinama, za 35 miliona godišnje bruto.



Real mora da podigne glavu, prvenstvo je mnogo važnije, treba pobediti u Pamploni za vikend i eventualno izvršiti pritisak na Barsu koja u poslednjem meču kola gostuje protiv Betisa u Sevilji...