Realov slom - Zidan izgubio svlačionicu, šta sledi?

Steže se obruč oko Zinedina Zidana. Nikako drugačije se ne može objasniti pritisak, naime, Real je ponovo izgubio kod kuće, ovoga puta od Alaveša, to je njihov treći poraz ove sezone, toliko su imali za ceo šampionat kada su osvojili titulu.



Francuz je priznao da ne zna o čemu se radi, njegova ekipa je doktor Džekil i Mister Hajd, sposobna da odigra odlično na "Meaci" i da posle toga protiv autsajdera iz Vitorije ne liči na sebe. Nema golova, dali su ih svega 16, ali zato su primili previše, ovim tempom će do kraja sezone Kurtoa biti savladao pedesetak puta, duplo više nego u prošlom šampionatu.



Zidan je, tvrde mediji izgubio svlačionicu, njegova mešanja tima su unela zlu krv. Plus neki igrači su zaokupljeni produžetkom ugovora, drugi nezadovoljni statusom jedva čekaju da napuste klub. I Zidan je tu kolateralna žrtva, tim pre što kada ne igraju Benzema i Ramos nema vođe, a priča se da je i od njih izgubio podršku.



Povrede su noćna mora. Za dva meseca bilo ih je 22, plus slučajevi Kovida, Militao, Kazemiro, Azar i Jović.







Kao da Zidan preživljava celu jesen, 50 dana je bez ijednog desnog beka u timu, 98 dana bez štopera, samo se Varan drži, Militao, Načo i Ramos su odsustovali gotovo stotinak dana.



U veznom redu i nije toliko loše 44 dana, ukupno, uz bolesnog Kazemira, probleme su imali Kros, Odegard i Fede Valvetde.



U napadu haos, 70 dana bez večno povređenog Azara, protiv Alaveša se ponovo povredio, Asensio je već propustio mesec dana, Benzema je tri nedelje van, sada će se vratiti. Dodajmo i nove probleme za Jovića, koronu, 86 dana su ukupno odsustvovali njih dvojica pa je Marijano dobio šansu.







Sve u svemu, loše stvari se ređaju, Real je četvrti. sedam bodova i meč manje od Sosijedada, ali ima šest bodova manje i meč više od Atletika koji deluje kao prvi kandidat za titulu. Neuspeh u prvenstvu i Ligi šampiona bi značio kraj za Zidana, u to niko ne sumnja, u stvari priča se da bi sam otišao, ovoga puta zauvek.



Ali često je bio na ivici i prošle godine se pričalo o otkazu, pa je na kraju sezonu završio na prvom mestu.



Može li ponovo da izvuče trik iz rukava...