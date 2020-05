Realov novi trio - ABA!

Kada je prekinuta sezona u Primeri Barsa je bila na čelu tabele sa dva boda više od madridskog Reala, te je jasno da nas očekuje buran nastavak takmičarske godine u Španiji.



On je planira za sredinu juna, ekipe su već počele sa treninzima, kako bi što spremnije dočekale nastavak prvenstva.



Ipak, dvomesečna pauza ostavila je i posledice, ali i dala priliku povređenim igračima da se vrate iz povrede, pa će rosteri timova biti značajno drugačiji u odnosnu na to kako su izgledali u trenutku kada je sezona prekinuta.



Barsa će recimo moći da računa na Luisa Suareza, ali neće moći da računa na Samuela Umtitija, dok sa druge strane Real neće moći da računa na Luku Jovića, koji se povredio tokom pauze i izvesno je da je za njega sezona završena.



Ali, dobra vest za Madriđane je što se treninzima vratio Marko Asensio i on bi trebalo da bude spreman za nastavak sezone.



Španac se povredio još na pripremama za ovu sezonu, procena je bila da se neće vraćati do kraja sezone, ali kako je pandemija produžila takmičarsku godinu, Asensio je dobio priliku da nastupi u dresu "Los Blankosa" u sezoni 2019/20.







Pisali smo i da bi mogao da predstavlja alternativu za Karima Benzemu, ali bi mogao i da čini ubitačni trio sa francuskim fudbalerom i Edenom Azarom, koji se takođe uspešno oporavio od povrede i trebalo bi da bude spreman da pomogne ekipi u finišu sezone.



Dakle, ABA trio (Azar-Benzema-Asensio) bi mogao da nosi Real u poslednjih 11 kola španske Primere, ali i u Ligi šampiona, da li je to dovoljno za trofeje?



Vreme će pokazati, činjenica je da su Azar i Asensio bili u jako bitan šraf u Zidanovim planovima za ovu sezonu, ali su se povrede isprečile, sada će dobiti priliku da zaigraju, videćemo kako će to izgledati, činjenica je da ovaj trio zvuči jako dobro.