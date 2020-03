Utakmica između Juventusa i Intera je odložena, Ronaldo je bio bez obaveza za vikend, prvi put se vratio posle odlaska na "Bernabeu". on je gledao "El Klasiko", jasno, navijao za bivši klub, kome mnogo nedostaje, ako je suditi po rezultatima iz prošle godine.



Madrid je napustio zadovoljan, Real je dobio "El Klasiko" i preuzeo prvo mesto na tabeli Primere.



Naravno, i Kristijano je reagovao kada je Vinisijus nače velikog rivala.



On je posle meča i čestitao mladom Brazilcu na sjajnoj partiji...



Cristiano celebrating Real Madrid’s win against Barcelona at the Bernabéu. #ElClasico pic.twitter.com/mjpDXfm5xs