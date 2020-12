Realov dan u "Madrilenju"!

Ekipa Real Madrida je uspela da savlada Atletiko Madrid na svom terenu u okviru 13. kola španske Primere sa 2:0 (1:0).Već od samog starta domaći su napali protivnika, a u 10. minutu Karim Benzema pogađa stativu, tada je opalio po lopti iz kaznenog prostora, Oblak je fantastično reagovao, samo dotakao loptu koja je završila na stativi, dovoljno da ne bude gol.Samo pet minuta kasnije gol u mreži Jana Oblaka, nije mogao ni da se pomeri, Kazemiro je dočekao loptu u kaznenom prostoru nakon kornera, skočio i pogodio glavom za 1:0. Upravo ovim rezultatom je završeno prvo poluvreme koje i nije bilo toliko zanimljivo nakon gola Real Madrida, a početkom drugog jedna šansa za Atletiko Madrid.Lemar se našao u kaznenom prostoru, pokušao je da pogodi i nije uspeo, lopta je prošla pored leve stative.U 63. minutu je dosta toga bilo jasno, lopta dolazi do Karvahala, on je pucao ka golu sa nekih 20-25 metara, pogodio stativu, ona se odbila do Oblaka, potom od Slovenca u gol za velikih 2:0. Atletiko je zaigrao nešto bolje pred kraj, imali su šansu preko Saula kada je Kurtoa dobro ispratio sve to nogama i spasio svoj gol. Bio je to i prvi šut u okvir gola Atletiko Madrida.Uglavnom, Atletiko je bio neprepoznatljiv, Real je zasluženo slavio.