Real VARdrid? Zidan ima odgovor sa kojim se mnogi ne slažu

Trener fudbalera Real Madrida Zinedin Zidan rekao je da mu smeta to što se posle utakmica njegove ekipe stalno priča o suđenju, a ne o igri.







Real je sinoć preuzeo prvo mesto na tabeli od Barselone u španskom prvenstvu, posle pobede od 2:1 protiv Real Sosijedada. Mnogi su se posle utakmice više bavili sudijskim odlukama, a Zidan je rekao da je umoran od toga.



"Smeta mi što na kraju svi samo pričaju o sudijama. Čini se kao da mi ništa nismo sami uradili na terenu", rekao je Zidan.



Tokom utakmice bilo je nekoliko spornih situacija, a zahvaljujući upotrebi VAR tehnologije potvrdjene su sudijske odluke pa je Realu dodeljen penal i priznat gol, a Sosijedadu je poništen pogodak.



"Ne želim da ulazim u kontroverze pošto imamo sudiju koji vodi utakmicu. Želim samo da pričam o našoj pobedi. To je bila zaslužena pobeda. Želim da pričam o fudbalu, o samoj utakmici. Ne mogu da pričam o ostalim stvarima", naveo je nekadašnji francuski reprezentativac.













Fudbaleri Sosijedada su se žalili na odluku o penalu, kojim je Real poveo, a zatim su imali primedbe i na poništen gol u 68. minutu, kao i dva minuta kasnije na moguće igranje rukom Karima Benzeme, kojim je Real poveo sa 2:0. Sve odluke sudije proverene su VAR tehnologijom.



"Na ovaj način, to je nemoguće", bio je naslov izveštaja utakmice objavljenog na sajtu Sosijedada.



"Uvek je teško pobediti Real Madrid. Ponekad, kao što je to bio slučaj večeras, čak i teže. Sumnjiv penal i poništen gol ostavio je Real Sosijedad bez opcija", navodi se u tekstu.



Real je imao koristi od odluka VAR i u pobedi protiv Valensije (3:0) i Eibara (3:0).



Odbrambeni fudbaler Barselone Đerar Pike rekao je posle remija sa Seviljom (0:0), da misli da će biti teško osvojiti ligu, "s obzirom na ono što se dešava" u poslednjih nekoliko utakmica.



"Teško će Real Madrid gubiti bodove", rekao je tada Pike.



Uoči sinoćnje utakmice Zidan nije želeo da odgovori na pitanje da li je Pike mislio da Real ima pomoć sudija.



"Svako ima pravo na svoje mišljenje. Sudije nas ne favorizuju i to je jasno", naveo je Zidan.



Real i Barselona imaju po 65 bodova na čelu tabele. Real je prvi jer ima bolji međusobni skor.