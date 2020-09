Real VARdrid - Sezona 2, epizoda 1

Real Madrid ne može da pobedi bez kontroverzi i da VAR ne bude glavna tema, pa je tako i danas.



Real je uz dosta muke uspeo da preokrene i pobedi Betis rezultatom 3:2, tek kada su Andalužani ostali sa igračem manje.







Ipak, nakon utakmice grmi cela Španija, koja podseća da je VAR po ko zna koji put bio na strani Reala.



Najpre, situacija u kojoj je Luka Jović pobegao i potom naterao Emersona da dobije crveni karton, bila je 50-50 da li je bio ofsajd ili ne.







Opet je radila geometrija, crvene i plave linije, bukvalno su u pitanju milimetri, a kao i uvek, u tim situacijama sudije presude u korist Real Madrida.







Pogledajte, pa procenite sami...















Druga sporna situacija bio je penal za Real Madrid, Fede Valverde je sa leđa odgurnuo Bartru koji je u nastavku delom ramenom, delom rukom, one 50-50 situacije, a sudija je posle nekoliko minuta pregledao tu situaciju i pokazao na belu tačku. Ova situacija ne bi toliko odzvanjala da Leu Mesiju zbog primanja tog dela tela, između ramena i ruke, nije poništen pogodak protiv Atletiko Madrida u Superkupu prošle sezone. No, to je druga situacija u kojoj je VAR odlučio u korist Madriđana.







Prošle sezone, posle restarta, sudijski analitičari u Španiji su izračunali da je VAR "pogurao" Real na pet utakmica u kojima, da nije bilo tehnologije, Madriđani ne bi pobedili. Taj trend se po svemu sudeći nastavlja i sada, a trener Betisa Manuel Pelegrini takođe je bio ogorčen.



"Pre Batrinog penala, bilo je očigledno da je Majoral bio u ofsajdu. To su odluke koje direktno utiču na rezultat. Jako je teško ekipama koje, kao mi, preko puta za rivala imaju Real Madrid, VAR i sudije na terenu. Ovaj put je sve bilo u korist Reala. Trebalo bi da pregledaju i Benzeminu poziciju kod 2:2, jer je takođe diskutabilna. Pristalica sam video tehnologije, VAR pomaže fudbalu i regularnosti, ali ne ovako kada neke stvari radi očigledno u korist jednog tima", rekao je Pelegrini.





Nije mogao da ćuti ni legendarni kapiten Barselone, Karles Pujol, koji nije od onih koji "laje", naprotiv, uvek je pravedan i pravičan, ali sada je morao da se oglasi putem Tvitera.





"Ove sezone ćemo morati da budemo veoma, veoma dobri da bismo pobeđivali. Ipak, verujem da će ove situacije biti motivacija za naš tim", napisao je Pujol, koji je takođe okačio i emotikone "neverice" šta gleda.







